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Giriş Tarihi: 22.9.2023 10:53 Son Güncelleme: 22.9.2023 11:17

Şanlıurfa’da aracı kovalayan polisler kaza yaptı: 2 polis yaralı, 5 gözaltı

Şanlıurfa’da aracı kovalayan polisler kaza yaptı. 2 polis yaralı, 5 gözaltı Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde dur ikazına uymayarak kaçan şüpheli otomobili kovalayan yunus polis ekiplerinin kaza sonucu 2 polis hafif yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da aracı kovalayan polisler kaza yaptı: 2 polis yaralı, 5 gözaltı

Şanılurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul gazi mahallesinde seyir halinde bulunan henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin durumundan şüphelenen motorize yunus polis ekipleri otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçmaya devam eden otomobil ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre caddesine kadar devam etti. Yunus Emre Caddesine gelen polis ekipleri otomobili kovaladıkları esnada motosikletin kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kaza sonucu motosiklette bulunan 2 polis memuru hafif yaralandı.

Meslektaşlarının kaza yaparak yaralandığı bilgisini alan polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralı polisler olay yerine gelen Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri dur ikazlarına uymayan ve polisin kaza yapmasına neden olan otomobili kısa sürede polis ekiplerince yakaladı. Otomobil sürücüsüyle birlikte toplam 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da aracı kovalayan polisler kaza yaptı: 2 polis yaralı, 5 gözaltı
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