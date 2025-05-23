Şanlıurfa’da aranan 48 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da polis ve jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonlar sonuç verdi. Son iki gün içinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Vali Şıldak, yakalananlar arasında ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin de bulunduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada operasyonun detaylarına da yer veren Vali Şıldak, "Son iki gün içerisinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 15 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi, 10 yıl ve üzeri cezası olan 3 kişi, 5 ila 10 yıl arası ceza alan 11 kişi ve 5 yıla kadar cezası bulunan 32 kişi olmak üzere toplamda 48 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" dedi.

Güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla şehirde huzur ve güven ortamının sağlandığını vurgulayan Vali Şıldak, emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Şanlıurfa'da kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında yürütülen bu tür operasyonların kararlılıkla süreceği bildirildi.