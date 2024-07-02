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Giriş Tarihi: 2.7.2024 14:09 Son Güncelleme: 2.7.2024 14:21

Şanlıurfa’da av yasağı sona erdi: "Vira bismillah"

Şanlıurfa’da 1 Nisan'da başlayan balık avı yasağı 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Kentteki balıkçılar Fırat sularında ağ atmaya başladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da av yasağı sona erdi: Vira bismillah

İç sularda balık avlanma yasağı kalktı, Şanlıurfa'da 1 Nisan'da başlayan su ürünleri avlanma yasağı sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte balıkçılar, Atatürk Barajı'na ağ atmaya başladı.

Balıkların yavrulama dönemi nedeniyle 1 Nisan'dan bu yana uygulanan iç sularda avlanma yasağı, 1 Temmuz tarihi itibariyle sona erdi.
Yasağın kalkmasıyla Fırat nehrinde balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek teknelerine binip suya açıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz balıkçılık mevzuatına göre, ilimiz iç sularda 1 Nisan 2024 tarihinde başlayan av yasağı, 30 Haziran 2024 tarihinde sona erdi. Balıkçılar ağlarını avlak sahalarına attılar.
Sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisiyle "Vira Bismillah"

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Şanlıurfa’da av yasağı sona erdi: "Vira bismillah"
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