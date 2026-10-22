Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğun başına 15 dikiş atıldı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde olay meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve giderken sokakta sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
BAŞINA 15 DİKİŞ ATILDI
S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı.
BACAK VE SIRTINDA DA YARALAR OLUŞTU
Çocuğun ayrıca kollarında, bacaklarında ve sırtında köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu belirtildi. S.B.'nin ailesi, olaya tepki göstererek mahallede başıboş köpeklerin toplanmasını istedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.