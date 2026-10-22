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Giriş Tarihi: 22.10.2026 12:37 Son Güncelleme: 22.10.2026 12:50

Şanlıurfa'da başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğun başına 15 dikiş atıldı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okuldan çıkıp eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi S.B. (8) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.B.’nin başına 15 dikiş atıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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DHA Yaşam
Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğun başına 15 dikiş atıldı!
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde olay meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve giderken sokakta sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

BAŞINA 15 DİKİŞ ATILDI

S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı.

BACAK VE SIRTINDA DA YARALAR OLUŞTU

Çocuğun ayrıca kollarında, bacaklarında ve sırtında köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu belirtildi. S.B.'nin ailesi, olaya tepki göstererek mahallede başıboş köpeklerin toplanmasını istedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#VİRANŞEHİR #ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğun başına 15 dikiş atıldı!
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