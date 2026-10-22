Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğun başına 15 dikiş atıldı!

BAŞINA 15 DİKİŞ ATILDI

S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı.