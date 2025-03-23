Şanlıurfa’da başıboş köpek saldırısı: 2 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayların 22 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde meydana geldiği belirtilerek, "22 Mart 2025 tarihinde Birecik ilçesi Akarçay Mahallesi'nde bir vatandaşımız, 23 Mart 2025 tarihinde ise Eyyübiye ilçesi Mutlukaya Mahallesi'nde bir vatandaşımız sahipsiz köpekler tarafından ısırılmıştır. Yaralanan vatandaşlarımızın tedavi ve aşılama işlemleri gerçekleştirilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Valilik, her iki olayla ilgili adli soruşturmanın yanı sıra idari inceleme ve araştırma başlatıldığını da duyurdu.