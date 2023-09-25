Şanlıurfa’da başına yorgun mermi isabet eden Kübra Çoban hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Şanlıurfa'da coşkuyla kutlamalar düzenlendi. Ancak bu kutlamalar sırasında birçok kişi tarafından tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açılması, ciddi tehlikelere yol açtı. Maganda kurşunlarından biri, 15 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Çoban'a isabet etti.

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi Eyyüpnebi Mahallesi'nde meydana geldi. Kübra Çoban, bakkal dükkânından eve dönerken seçim kutlamaları sırasında sürekli olarak havaya ateş açıldığı bir sırada, bu yorgun mermilerden biri tarafından vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Kübra, hemen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı. Genç kız, 132 gündür yoğun bakım ünitesinde verilen çabalara rağmen kurtarılamadı. Üç kez ameliyat geçiren Kübra Çoban'ın yaşamını yitirmesi, Şanlıurfa'yı derin bir üzüntüye boğdu.

Bu üzücü olayın yanı sıra, aynı gece yapılan seçim kutlamalarında sıkılan silahlardan bir mermi de 14 yaşındaki Emirhan Gelgir'e isabet etmiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa'daki bu tür tehlikeli ve yasa dışı kutlama pratiğine karşı yetkililer, vatandaşları daha güvenli ve sorumlu bir şekilde kutlama yapmaya davet ediyor.