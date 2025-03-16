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Giriş Tarihi: 16.3.2025 11:20 Son Güncelleme: 16.3.2025 12:28

Şanlıurfa’da Belediye Meclis Üyesinin otomobiline silahlı saldırı!

AK Parti Birecik Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Dirier’in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Şans eseri yaşanan saldırıda yaralanan olmadı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM

Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı Kural Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birecik Belediyesinin AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Dirier, aracıyla Ağırtaş-Haydarahmet mahalle yolunda seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Meydana gelen saldırı sonucunda Meclis Üyesi Mahmut Dirier şans eseri olayı yara almadan atlattı. Saldırıda meclis üyesinin aracında maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırgan yada saldırganların tespit edilerek yakalanması için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da Belediye Meclis Üyesinin otomobiline silahlı saldırı!
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