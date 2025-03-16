Şanlıurfa’da Belediye Meclis Üyesinin otomobiline silahlı saldırı!

Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı Kural Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birecik Belediyesinin AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Dirier, aracıyla Ağırtaş-Haydarahmet mahalle yolunda seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Meydana gelen saldırı sonucunda Meclis Üyesi Mahmut Dirier şans eseri olayı yara almadan atlattı. Saldırıda meclis üyesinin aracında maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırgan yada saldırganların tespit edilerek yakalanması için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.