Şanlıurfa‘da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsa K.(33) henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından takip edilmeye başlandı. Takibin ardından park içerisinde saldırıya uğrayan İsa K., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İsa K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İsa K.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.