Şanlıurfa’da bir kişi aracında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine bağlı kırsal Yeğen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yeğen mahallesinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk incelemesinde şahsın Mehmet Emin Ö.(63) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Mehmet Emin Ö.'nün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.