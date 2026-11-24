Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Z.C.'nin boğazına henüz belirlenemeyen bir cisim kaçtı. Küçük kızın nefes almakta zorlandığını fark eden ailesi, vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Z.C., doktorların yoğun çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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