Şanlıurfa’da boğulma vakası

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki çocuk sulama kanalında çırpınırken fark edildi. Çocuğu fark eden. 16 yaşındaki Abdulkadir Ö. Suya atlayarak boğulma tehlikesi geçiren çocuğu çıkardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan küçük çocuğu Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Küçük çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.