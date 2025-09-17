Şanlıurfa’da boş arazide kadın cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan bir vatandaş, sabah saatlerinde boş arazide hareketsiz yatan birini fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının birkaç gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede herhangi bir kimlik bulunamazken, daha sonra yapılan araştırmalar sonucu kadının 71 yaşındaki Ayşe A. olduğu belirlendi.

Ayşe A.'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsi sonrası yaşlı kadının ölüm nedeni netlik kazanacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.