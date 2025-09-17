Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da boş arazide kadın cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 17.9.2025 10:30 Son Güncelleme: 17.9.2025 10:34

Şanlıurfa’da boş arazide kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde boş arazide, 71 yaşındaki Ayşe A. isimli yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da boş arazide kadın cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan bir vatandaş, sabah saatlerinde boş arazide hareketsiz yatan birini fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının birkaç gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede herhangi bir kimlik bulunamazken, daha sonra yapılan araştırmalar sonucu kadının 71 yaşındaki Ayşe A. olduğu belirlendi.

Ayşe A.'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsi sonrası yaşlı kadının ölüm nedeni netlik kazanacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da boş arazide kadın cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz