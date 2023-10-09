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Giriş Tarihi: 9.10.2023 15:42 Son Güncelleme: 9.10.2023 16:05

Şanlıurfa’da boşanma davasına kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boşanma davası nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki İbrahim K. hayatını kaybetti. Kavgada aralarında kadınlarında olduğu 6 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da boşanma davasına kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Mevlana caddesinde ŞUTİM şire pazarın yanında karşılaşan aralarında kadınlarında olduğu boşanma davası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saldırıda hastaneye kaldırılan İbrahim K.nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda kullanılan çok sayıda silah, sopa ve bıçak ele geçirildi. Polis kavgaya karışanları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da boşanma davasına kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı
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