Şanlıurfa’da çocuğa cinsel istismarda bulunan 4 çocuk tutuklandı

Edinilen bilgiye göre henüz 15 yaşında olan bir erkek çocuğunun M.D. (15), Y.B. (15), M.B. (15) ve İ.H.B. (15) isimli erkek çocuklar tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi.

4 ÇOCUK TUTUNLANARAK CEZAEVİNDE KONULDU

Ailesinin 19.02.2025 günü Jandarmaya cinsel istismar suçlamasıyla başvurmasının ardından M.D. (15), Y.B. (15), M.B. (15) ve İ.H.B. (15) isimli şüpheliler Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çocuklar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, Haliliye ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismar suçlamasıyla ilgili başvuru üzerine 4 çocuğun tutuklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mağdur çocuğun ailesi tarafından 19 Şubat 2025 tarihinde Jandarmaya yapılan başvuru sonrası, olayla ilgili olarak tespit edilen 5 çocuktan dördü tutuklandı. Bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mağdur çocuğa ve ailesine danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği ve konunun Valilik tarafından yakından takip edildiği bildirildi.