Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şahıs ise adli mercilerce serbest bırakıldı.