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Giriş Tarihi: 22.3.2025 17:04 Son Güncelleme: 22.3.2025 17:12

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şahıs ise adli mercilerce serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
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