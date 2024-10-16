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Giriş Tarihi: 16.10.2024 02:37

Şanlıurfa’da dehşet! Birlikte yaşadığı kadına satırla saldırdı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir şahıs, birlik yaşadığı iddia edilen kadına satır ile saldırdı. Talihsiz kadın ağır yaralandı. Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

İHA
Şanlıurfa’da dehşet! Birlikte yaşadığı kadına satırla saldırdı

Olay, saat 11.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşandı.

İddiaya göre 28 yaşındaki R.K., birlikte yaşadığı 48 yaşındaki M.R.'ye henüz belirlenemeyen bir nedenle satır ile saldırdı. Talihsiz kadın ağır yaralandı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Şanlıurfa’da dehşet! Birlikte yaşadığı kadına satırla saldırdı
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