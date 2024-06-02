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Giriş Tarihi: 2.6.2024 19:04 Son Güncelleme: 2.6.2024 19:47

Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi!

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi!

Kaza, Şanlırfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü İbrahim Okkaş (35), direksiyon hâkimiyetini kaybederek, refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu ağır yaralanan İbrahim Okkaş'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Okkaş hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İbrahim Okkaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi!
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