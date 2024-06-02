Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi!

Kaza, Şanlırfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü İbrahim Okkaş (35), direksiyon hâkimiyetini kaybederek, refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu ağır yaralanan İbrahim Okkaş'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Okkaş hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İbrahim Okkaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.