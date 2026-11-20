Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kendilerini Jandarma ve MİT mensubu olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 5'i tutuklandı.

USULSÜZ PARA TOPLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir dernek kurulduğu ve derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş.'nin kendisini "Jandarma İstihbarat Yüzbaşı" ve "MİT personeli" olarak tanıttığı belirlendi. Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin; derneğe üye olan kişilere sahte MİT kimliği verdikleri, vatandaşlara silah ve kimlik temin etme ile adliyedeki işlerini halletme vaadinde bulundukları ve derneğin resmi bir hesap numarası bulunmamasına rağmen "Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yatırılacağı" gerekçesiyle farklı miktarlarda usulsüz para topladıkları tespit edildi.

1 MİLYON 498 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporları üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2026 yılı içerisinde üyelerden toplam 1 milyon 498 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ve bu paraları dernek amacı dışında kullandıkları saptandı. Düzenlenen operasyon sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen dernek başkanı D.Ş., kendisini avukat olarak tanıtan T.Y. ile E.Y., K.A., A.A. ve M.D. yakalandı.

"DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİNE GEÇİT VERMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör