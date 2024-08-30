Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk öldü

Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Uğurlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Anud Çalışkan, evlerinin önünde bulunan elektrik motoruyla çalışan çeşmeden su doldurduğu esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Durumu fark eden yakınları sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Anud Çalışkan yapılan müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anud Çalışkan'ın cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.