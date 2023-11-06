Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şenocak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. ve Davut Y. mahallede bulunan trafoya girdi.
Şahısların trafoya girdiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elektriği keserek içeriye girdi.
Sağlık ekipleri, içeride hareketsiz yatan, Mehmet A. ve Davut Y. elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.