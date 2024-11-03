Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı İrme kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre elektrikçi ustası olan Cemil Akyıldız, İrme kırsal mahallesinde yaşanan arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı. Bir süre çalışma yapan Cemil Akyıldız bir anda elektrik akımına kapılarak metrelerce yükseklikten yere düştü. Şahsın elektrik akımına kapılması ile mahalleli gerekli önlemleri aldıktan sonra kendi imkanları ile Akyıldız'ı, Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Cemil Akyıldız burada Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cemil Akyıldız'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.