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Giriş Tarihi: 10.8.2024 21:05 Son Güncelleme: 10.8.2024 21:42

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki İbrahim Güneş, doğum gününe 2 gün kala tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Olay, 7 Ağustos tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Divrik Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, evinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki İbrahim Güneş, kuyudan giden elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Güneş'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, küçük çocuğa olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve araştırma hastanesi aciline kaldırıldı.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki ağır yaralı İbrahim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

2 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

3 yaşında hayatını kaybeden İbrahim Güneş'in 12 Ağustos tarihinde doğum günü olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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