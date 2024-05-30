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Giriş Tarihi: 30.5.2024 18:01 Son Güncelleme: 30.5.2024 18:12

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan fabrika işçisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan fabrikada işçi olarak çalışan bir şahıs elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan fabrika işçisi hayatını kaybetti

Olay, Eyyübiye ilçesinde bulunan 1. Organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bir tekstil fabrikasında boya ustası olarak çalışan Hasan A.(40) elektrik panosunun tamirini yaparken elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Durumu fark eden arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan fabrika işçisi hayatını kaybetti
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