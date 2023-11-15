Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.11.2023 22:35 Son Güncelleme: 15.11.2023 23:00

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki İsmail Yağbasan elettik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Macunlu Mahallesinde bulunan tarlayı taşlardan temizlediği sırada İsmail Yağbasan (16), bölgeden geçtiği belirtilen yüksek gerilim hattı nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Köylülerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Yağbasan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İsmail Yağbasan'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak
Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Emine Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
Yapay zekayla katliama teknolojik destek: ABD, "BBG" teknolojisiyle savaş suçu işledi
Eren Erdem Özgür Özel’e şeref sözünü hatırlatıyor, ortamı siz hayal edin
Otel odasında kan donduran cinayet! Eşini 41 tornavida darbesiyle...
İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması: 26 hasta Türkiye'ye getirilecek
SON DAKİKA | Candan kardeşlerin gözaltı olayında şok detaylar: Soruşturmada ünlülerin doğum doktoru çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA