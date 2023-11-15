Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Macunlu Mahallesinde bulunan tarlayı taşlardan temizlediği sırada İsmail Yağbasan (16), bölgeden geçtiği belirtilen yüksek gerilim hattı nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Köylülerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Yağbasan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İsmail Yağbasan'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.