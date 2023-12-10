Şanlıurfa’da emniyet önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Şanlıurfa Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Atakent Mahallesinde karşı karşıya gelen Sarı ve Aslan aileleri arasında arazi husumeti dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile birbirinden şikâyetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının ikinci kez tartışması sonucu çıkan tartışma bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada Haşmet Sarı bıçakla yaralanırken, Müslüm A. ile Haşmet A. ise tabancayla yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alınırken, yaralılar için olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak, hastaneye kaldırılan yaralılardan Haşmet Sarı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı . Haşmet Sarı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.