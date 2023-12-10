Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da emniyet önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 10.12.2023 19:30 Son Güncelleme: 10.12.2023 19:38

Şanlıurfa’da emniyet önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da kavga ettikleri için birbirinden şikâyetçi olan Aslan ve Sarı aileleri Karaköprü Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarken, tarafların tekrar kavga etmesi sonucu Haşmet Sarı öldü, 2 kişi de yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi de gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da emniyet önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Şanlıurfa Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Atakent Mahallesinde karşı karşıya gelen Sarı ve Aslan aileleri arasında arazi husumeti dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile birbirinden şikâyetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının ikinci kez tartışması sonucu çıkan tartışma bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada Haşmet Sarı bıçakla yaralanırken, Müslüm A. ile Haşmet A. ise tabancayla yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alınırken, yaralılar için olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak, hastaneye kaldırılan yaralılardan Haşmet Sarı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı . Haşmet Sarı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Böyle derbi görülmemişti!
Allah FIFA’dan razı olsun!
‘Paralel’ CHP Merkezi
Ukrayna dersleri
Başkan Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu mesajı: Mutlaka çözüme kavuşturacağız!
Enflasyondaki yatay seyir
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' açıklaması: Bunun sonuçları çok yıkıcı olur
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da emniyet önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA