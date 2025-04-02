Şanlıurfa’da eşeğiyle sulama kanalına düşen çoban öldü

Olay, Viranşehir İlçesine bağlı kırsal Sergen Mahallesi civarında geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi.İddiaya göre, Sergen kırsal mahallesinde çobanlık yapan 37 yaşındaki Abdulkadir Gizli, koyunlarını otlattıktan sonra sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda dengesini kaybederek eşeğiyle birlikte sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Abdulkadir Gizli bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Koyunların sahipsiz eve dönmesi üzerine ailesi ve köylüler endişelenerek aramaya başladı. Eşeğinin suda sürüklendiğini fark eden köylüler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen su altı dalgıç ekipleri, yapılan arama çalışmaları sonucunda Gizli'nin cansız bedenini sudan çıkardı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çoban Abdulkadir Gizli'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.