Şanlıurfa’da eski muhtar adayına saldırı: Ağır yaralandı!





SALDIRGANLARA BEDDUA

Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin çekildiği balkondaki bir kadın, Karaoğlan'ı vuranlara beddua etti. 2024 yerel seçimlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde muhtar adayı olan Karaoğlan'ın seçimi kazanamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.