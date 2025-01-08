Şanlıurfa’da eski muhtar adayına saldırı: Ağır yaralandı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen olayda evine giden Ömer Karaoğlan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan Karaoğlan, mahallede komşuları tarafından özel araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karaoğlan'ın tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
SALDIRGANLARA BEDDUA
Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin çekildiği balkondaki bir kadın, Karaoğlan'ı vuranlara beddua etti. 2024 yerel seçimlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde muhtar adayı olan Karaoğlan'ın seçimi kazanamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.