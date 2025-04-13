Şanlıurfa’da feci kaza! 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişide yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemyleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda trafik tamamen durdu. Yol boyunca kilometrelerde uzunluğunda kuyruk oluştu. Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile araçlar yol kenarına alınırken, trafik tek şeritten ilerledi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol normale döndü.Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.