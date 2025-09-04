Şanlıurfa’da feci kaza: 15 Yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine bağlı Dalca Kırsal Mhallesi'nde seyir halinde olan otomobil, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen Eren Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Eren Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç, Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eren Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.