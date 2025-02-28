Şanlıurfa’da feci kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı, kırsal Kısas Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kısas Mahallesi'nde İbrahim Yağ'ın kullandığı ı otomobil, seyir halindeyken karşı yönden gelen Suriye uyruklu Yusuf Elabdullah (65)idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Elabdullah ile yolcu olarak bulunan oğlu Rıfat Elabdullah (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerin jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Yusuf Elabdullah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rıfat Elabdullah'ın tedavi ise devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Yusuf Elabdullah 'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma otomobil sürücüsünü gözaltına alındı.