Şanlıurfa’da fıstık ağaçları kurumaya mı başladı?

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 60 yıllık fıstık ağaçları kuramaya başladı. 'Alo Ziraat Doktorum' ekipleri bölgede çalışmaya başladı. Çakmak Mahallesi'nde bulunan 60 yıllık fıstık ağaçlarında kuruma ihbarı üzerine, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, aşırı sulama nedeniyle 15-20 büyük ağacın kuruduğu ve Capnodis (dip kurdu) larvalarının bölgede yaygın olduğu belirlendi.

Uzmanlar, yağışların zamanlaması nedeniyle meyve iç kurdu ve karazenk mücadelesinin tekrarlanamadığını vurguladı. Aşırı sulamanın verim üzerinde olumlu etkisi olmasına rağmen, yanlış zamanlama ve aşırı kullanımın ölümlere yol açtığı uyarısında bulundu.

İnceleme sırasında ağaç köklerinin havalandırılması gerektiği ve fungal enfeksiyonlardan arındırılması için tedbirler alınması gerektiği ifade edildi. İletim demetlerindeki sorunlar için kimyasal mücadele yöntemleri önerilirken, karagöz kurdu ve dip kurdu içinse kültürel mücadele teknikleri tavsiye edildi.

Bölgedeki çiftçilere besin takviyesi yapılması önerilirken, tuzak kurma gibi yöntemlerin kullanılması da kararlaştırıldı. Şanlıurfa'nın tarımsal zenginliklerinden biri olan fıstık ağaçlarının korunması için alınan tedbirlerin önümüzdeki dönemde nasıl bir etki göstereceği merakla bekleniyor.