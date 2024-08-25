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Giriş Tarihi: 25.8.2024 20:26 Son Güncelleme: 25.8.2024 20:28

Şanlıurfa’da fıstık tarlasında ceset bulundu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir fıstık tarlasında bulunan cesedin kimlik bilgileri belli oldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da fıstık tarlasında ceset bulundu

Olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Hacılar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde tarlaya giden çiftçiler yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsı fark etti.

Şahsın hareketsiz bir şekilde uzandığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri Sağlık ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Cansız bedeni bulunan şahsın kimlik bilgileri belli oldu. Edinilen bilgilere göre hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Yasin K. Olduğu öğrenildi. 1 kişi Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da fıstık tarlasında ceset bulundu
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