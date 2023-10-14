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Giriş Tarihi: 14.10.2023 10:15 Son Güncelleme: 14.10.2023 10:17

Şanlıurfa'da ‘Güvenli Şehir-5’ operasyonu: 31 gözaltı

Şanlıurfa genelinde 93 ekip 358 polisin katılımıyla Güvenli Şehir-5 Uygulaması yapıldı. Uygulamada 3 bin 841 kişi ve 813 araç sorgulandı. Uygulamada 31 aranan kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da ‘Güvenli Şehir-5’ operasyonu: 31 gözaltı

Şanlıurfa genelinde 93 ekip 358 polisin katılımıyla Güvenli Şehir-5 Uygulaması yapıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen "Güvenli Şehir-5 Uygulaması" yapıldı. 93 ekip, 358 polis memuru katıldı. Uygulama sırasında 3 bin 841 kişi ve 813 araç detaylı bir şekilde sorgulandı. Bu kapsamda 31 aranan kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, 51 işyeri de denetlendi ve 4 iş yerine idari işlem uygulandı. 813 araç üzerinde sorgulamalar gerçekleştirildi, 21 araca 102 bin 870 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyon sırasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 4 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı araç, 1 tescilsiz motosiklet, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 16 adet fişek ve çeşitli türevlerde bir miktar narkotik madde ele geçirildi. 31 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek, bu kişiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Şanlıurfa'da ‘Güvenli Şehir-5’ operasyonu: 31 gözaltı
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