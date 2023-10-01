Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa Suruç-Akçakale çevre yolunda meydana gelen kazada iddiaya göre, henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken önünde seyir halinde olan traktörle çarpıştı.

Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan kişilere olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların biri doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlattı.