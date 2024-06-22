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Giriş Tarihi: 22.6.2024 00:03 Son Güncelleme: 22.6.2024 00:59

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışmada 1 Serhat Rusun yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Hilvan ilçesinde bulunan Ekece Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Serhat Rusun yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Silah seslerini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

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Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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