Şanlıurfa’da iki arkadaş grubu arasında tartışma! Bir kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bir araya gelen arkadaş grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Kavga sırasında, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralanan Yılmaz Beyazkuş, kanlar içinde yığıldı. Olayın ardından kavgaya karışan kişiler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.