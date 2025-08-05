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Giriş Tarihi: 5.8.2025 00:03

Şanlıurfa'da iki arkadaş grubu arasında tartışma! Bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kalbinden bıçaklanan 27 yaşındaki Yılmaz Beyazkuş hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da iki arkadaş grubu arasında tartışma! Bir kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bir araya gelen arkadaş grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kavga sırasında, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralanan Yılmaz Beyazkuş, kanlar içinde yığıldı. Olayın ardından kavgaya karışan kişiler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Beyazkuş, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Şanlıurfa'da iki arkadaş grubu arasında tartışma! Bir kişi hayatını kaybetti
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