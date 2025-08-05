Şanlıurfa’da iki arkadaş grubu arasında tartışma! Bir kişi hayatını kaybetti

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kavga sırasında, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralanan Yılmaz Beyazkuş, kanlar içinde yığıldı. Olayın ardından kavgaya karışan kişiler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.