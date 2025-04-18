Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Kaza, Eyyübiye ilçesi Yardımcı Mahallesi Başgöze mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüleri öğrenilmeyen otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışan araçları gören diğer araç sürücüleri araçlarını yol kenarına park ederek kaza yapanların yardımına koştu.

Bir yandan yaralılara yardım eden vatandaşlar, bir yandan ise durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye giden sağlık ekipleri, meydana gelen feci kazada da Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze nakil araçlarıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.