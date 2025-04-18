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Giriş Tarihi: 18.4.2025 14:42 Son Güncelleme: 18.4.2025 15:45

Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Kaza, Eyyübiye ilçesi Yardımcı Mahallesi Başgöze mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüleri öğrenilmeyen otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışan araçları gören diğer araç sürücüleri araçlarını yol kenarına park ederek kaza yapanların yardımına koştu.
Bir yandan yaralılara yardım eden vatandaşlar, bir yandan ise durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye giden sağlık ekipleri, meydana gelen feci kazada da Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze nakil araçlarıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
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