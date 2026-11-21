Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi Ahmet B., henüz bilinmeyen bir nedenle binanın üçüncü katından düştü. Yüksekten düşerek ağır yaralanan işçiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan işçi, burada tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet B. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden Ahmet B.'nin vefatı yakınlarını yasa boğarken, olayın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.