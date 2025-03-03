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Giriş Tarihi: 3.3.2025 19:17

Şanlıurfa’da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Mehmet Berzan Toprak’ın bulunduğu iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan Toprak hayatını kaybederken, olay yerinden hızla uzaklaşan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Şanlıurfa’da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Olay, Şanlıurfa'da meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Berzan Toprak'ın bulunduğu iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Toprak, kanlar içinde yığıldı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Berzan Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Toprak'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Şanlıurfa’da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!
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