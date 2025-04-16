Şanlıurfa’da işçi servisleri çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa-Gaziantep D-400 Karayolu üzeri Organize Sanayi çıkışında meydana geldi. Suruç istikametinden Şanlıurfa merkeze doğru seyir halinde olan işçi servisi başka bir servis aracına arkadan çarptı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, İtfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.