Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çırak olarak çalıştığı marangoz atölyesinde ağır yaralanan ve 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Muhammed, ölüm yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Olay, 14 Kasım 2025 tarihinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çırak olarak bir marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, atölyede yaşanan olay sonucu ağır yaralandı. İç organlarında oluşan ağır hasar nedeniyle hastaneye kaldırılan küçük Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kendirci, 19 Kasım 2025 tarihinde hayatını kaybederek ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

SAVCILIKTAN SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Muhammed Kendirci'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Haziran 2026'da tamamlandı. İddianamede, sanık Habib Aksoy'un kullandığı basınçlı ekipmanın ölümcül tehlikesini mesleki deneyimi nedeniyle bilebilecek durumda olduğu değerlendirmesine yer verildi. Savcılık, sanık hakkında "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Muhammed Kendirci'nin ölümüne ilişkin davanın yargılama süreci 23 Eylül 2026 tarihinde başladı. Davanın ilk duruşmasında sanığın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Duruşmada söz alan aile avukatları ise sanığın eyleminin olası kast kapsamında değil, doğrudan kasten öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Aile tarafı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Muhammed Kendirci'nin hayatını kaybetmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Evlat acısıyla yaşayan ailesi, ölüm yıl dönümünde Muhammed'in mezarını ziyaret ederek gözyaşı dökerek dualar etti.

BABA KENDİRCİ, "BİZ ADALETE GÜVENİYORUZ"

Mezar başında gözyaşlarına hâkim olamayan aile, çocuklarının ölümünün unutulmamasını ve adaletin yerini bulmasını istedi. Acılı Baba Ahmet Kendirci, devam eden yargılama sürecinde sanığın en yüksek cezayı alması gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Ahmet Kendirci, "Evladımızı işkence ederek öldüren sanığın en ağır cezaya çarpıtılmasını istiyoruz biz adalete güveniyoruz. 6 Ocak'ta duruşmamız var inşallah o duruşmada sanığa en ağır ceza kararı çıkar" dedi.

ACILI ANNE, "İNŞALLAH GÜN VE GÜNEŞ YÜZÜ GÖRMEZ "

Anne Nebihe Kendirci oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek, "Acımız büyük. Evladınızın acısını yaşıyoruz, devam eden dava sürecinden çıkacak kararı bekliyoruz. Oğlumu katleden bu canı inşallah ölene kader ömür boyu gün ve güneş yüzü görmez en ağır cezayı alır" diye konuştu.