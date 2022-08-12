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Giriş Tarihi: 12.8.2022 20:56

Şanlıurfa'da Kaçak avcılara ceza yağdı

Şanlıurfa’da yasa dışı avlanan 2 kişiye toplam 17 bin 818 TL para cezası uygulandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Kaçak avcılara ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ( DKMP) Şanlıurfa Şubesi ekipleri, kaçak av ve avcılık faaliyetleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

17 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Ekipler, rutin olarak yapılan kontroller sırasında 2 şahsın av ve avcılık faaliyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapılmış olup 1 adet yaban tavşanına(ölü) el konuldu. 1 adet takozsuz av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tekli kırma av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı. 2 şahsa av ve avcılık faaliyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 17 bin 818 lira para cezası uygulandı.

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Şanlıurfa'da Kaçak avcılara ceza yağdı
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