Şanlıurfa’da Kaçak avcılara ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ( DKMP) Şanlıurfa Şubesi ekipleri, kaçak av ve avcılık faaliyetleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

17 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Ekipler, rutin olarak yapılan kontroller sırasında 2 şahsın av ve avcılık faaliyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapılmış olup 1 adet yaban tavşanına(ölü) el konuldu. 1 adet takozsuz av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tekli kırma av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı. 2 şahsa av ve avcılık faaliyetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 17 bin 818 lira para cezası uygulandı.