Şanlıurfa’da kadın cinayeti! Eşini bıçakla öldürdü

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde H.Y.(42) isimli adam, Z.Y.(39)isimli eşinin yaşadığı Ahmet Yesevi Mahallesindeki evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda öfkesine hâkim olamayan H.Y. yanında bulundurduğu bıçakla eşi Z.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Evden seslerin geldiğini duyan komşuları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla ağır yaralanan Z.Y. isimli kadına olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Z.Y. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Öldürülen Z. Y. isimli kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan 42 yaşındaki H.Y.'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.polis olayla ilgili soruşturma başlattı.