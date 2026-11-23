Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Büyükhan kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Çiçek kendisine ait traktörde meydana gelen arızayı gidermek için tamir çalışması yapmaya başladı. Traktörün bakım ve onarımıyla uğraştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle araç aniden hareket etti. Hareket eden traktörün altında kalan Çiçek, ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, traktörün altında kalarak ağır yaralanan Arif Çiçek'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çiçek, tedavi altına alındı. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Arif Çiçek hayatını kaybetti.

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