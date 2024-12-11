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Giriş Tarihi: 11.12.2024 15:14 Son Güncelleme: 11.12.2024 15:23

Şanlıurfa’da kalp kapak değişimde bir ilk!

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ileri tıbbi teknolojilerin kullanımıyla bir ilke imza atıldı. Kardiyoloji uzmanları, kalp kapağı üzerinde daha önce yapılan bir işlem üzerine ikinci bir kapak takma uygulamasını başarıyla gerçekleştirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kalp kapak değişimde bir ilk!

3 yıllık sürecin ardından yeni bir müdahale gerekli olduğunu hastanın 3 yıl önce kalp kapak değişim ameliyatı geçirdiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çetin, operasyonun detaylarını paylaştı:

"Nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle polikliniğimize başvuran hastamızın tetkiklerinde, kalp kapağında tekrar kaçırma olduğu tespit edildi. Artan kireçlenme nedeniyle kalp kapak içerisine yeniden kapak takılması gerektiği görüldü. Bu işlemde açık kalp ameliyatı yerine, transfemoral yolla minimal invaziv bir yöntem tercih ederek kapak değişimini sorunsuz şekilde gerçekleştirdik" dedi.

İleri Aort Darlığında TAVİ Yöntemi Hayat Kurtarıyor

İleri aort darlığının özellikle yaşlı bireylerde ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Çiçek, bu durumun tedavi edilmediğinde ağır sonuçlara yol açabileceğini vurguladı: Operatör Doktor Çiçek, "Bu tür hastalara müdahale edilmediği takdirde yoğun bakım yatışları ve ölüm riski görülebilir. Geçmişte sadece ameliyatla tedavi edilebilen bu sorun, artık TAVİ yöntemiyle kasıktan yapılan bir işlemle çözülebiliyor. Hastanemiz bu yöntemi son üç yıldır başarıyla uygulamaktadır" şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA'DA İLK KEZ UYGULANDI

Kalp kapağı üzerine ikinci bir kapak takılması işleminin Şanlıurfa'da ilk kez uygulandığını belirten Op. Dr. Hüseyin Odabaş, hastanenin kardiyoloji bölümündeki gelişmiş tedavi imkanlarına değindi: "Kardiyoloji alanında yapısal kalp hastalıklarının tedavisinden perifer damar işlemlerine, yüksek tansiyon kaynaklı böbrek arter darlıklarının açılmasından özellikli kalp damar işlemlerine kadar pek çok tedavi hastanemizde yapılabilmektedir."

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Şanlıurfa’da kalp kapak değişimde bir ilk!
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