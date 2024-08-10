Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1ölü

Olay Suruç ilçesine bağlı Yukarı Ataklar kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Y.D. isimli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevke edildi

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Y.D. isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Y.D.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.