Şanlıurfa’da kaybolan çocuk, çukurda ölü bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı oyalar Mahallesi'nde Meydana geldi. Alınan bilgiye göre ilçenin kırsal mahallesinde ikamet eden Okay ailesi, mahallede arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki A.O. isimli çocuğun eve gelmemesi üzerine, komşuları ve yakınları çevreyi aramaya başladı. Aramalara rağmen A.O. isimli çocuklarına ulaşamayan aile, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.

A.O.'nın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını evlerinin yakınlarında çöp için kazılan çukurda yoğunlaştırdı. Arama Kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramalarda, A.O. isimli çocuk çöp için kazılan ve içerisinde su birikintisi oluşan çukurda ölü olarak bulundu. A.O.'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Kıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.