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Giriş Tarihi: 20.9.2023 17:42 Son Güncelleme: 20.9.2023 17:52

Şanlıurfa’da kayıp çocuktan acı haber geldi!

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 2 gün önce okul çıkışından sonra kendisinden haber alınmayan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kayıp çocuktan acı haber geldi!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Emirler Mahallesi'nde ikamet 9. Sınıf öğrencisi Fevzettin Ay, iki gün önce okula gitmek için evden ayrıldı. Akşam olunca eve geri dönmeyen Ay'ın ailesi, çocuğunu aramaya başladı. Her yere bakan aile çocuğunu bulamayınca jandarmaya gidip kayıp başvurusunda bulundu.
Kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, sulama kanalına düşebilir şüphesiyle arama başlattı.

Yaklaşık 2 gündür süren arama çalışmalarının sonucunda küçük çocuğun cansız bedenine Karaali Mahallesi Ballıca kırsal Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında ulaşıldı. Sulama kanalında çıkarılan cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da kayıp çocuktan acı haber geldi!
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