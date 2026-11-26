Kaza, 6 Kasım 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulkadir Görür'ün kullandığı motosiklet, Bağlarbaşı Mahallesi'nden Halfeti ilçesi istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen C.D. (60) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Görür, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Görür'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

20 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Birecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Abdulkadir Görür, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gündür yaşam mücadelesi veren 26 yaşındaki Görür, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Genç sürücünün ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör