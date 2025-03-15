Şanlıurfa’da Kelaynakların fiziksel cinsiyet tayini yapıldı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve son yıllarda popülasyonu artan kelaynak kuşları Birecik ilçesindeki Fırat Nehri kenarında bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Birecik Kelaynak Üreme İstasyonu, kelaynakların korunması ve çoğaltılması amacıyla 1977 yılında kurulmuştur.İstasyonda, kelaynakların doğal yaşam koşullarına en yakın ortamda üremeleri sağlanıyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa, Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda kelaynak kuşlarının cinsiyetlerini fiziksel olarak belirleyerek bir ilke imza attı.Genel Müdür Yardımcısı Baysa, istasyonu ziyaret ederek kelaynak kuşlarını yakından inceledi.

Şanlıurfa DKMP 3.Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve istasyon ekibinin katılımıyla, kelaynakların cinsiyetleri fiziksel olarak belirlendi.Bu yöntem, kelaynak kuşları için ilk defa uygulandı. Daha önce kelaynakların cinsiyet tayini kan örnekleri alınarak yapılıyordu.